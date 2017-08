Schippers past voor Memorial en komt dit seizoen niet meer in actie

Door: redactie

Dafne Schippers doet niet mee aan de Memorial van Damme en ook de rest van het seizoen zal ze niet meer in actie komen. Dat meldt de 25-jarige Nederlandse in een bericht op Facebook. "Het is een geweldig seizoen voor mij geweest. Ik zal de fantastische wereldkampioenschappen in Londen nooit vergeten", schrijft Schippers. "Ik had graag gelopen in Brussel maar ik moet nu luisteren naar mijn lichaam en rust nemen."