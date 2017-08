Borlées sluiten vrijdag op Memorial Van Damme "frustrerend seizoen" af

Bewerkt door Glenn Van Snick

28/08/17 - 17u16 Bron: Belga

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée sluiten vrijdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een "frustrerend seizoen" af in de 41e editie van de Memorial Van Damme, de slotmanche van het Diamond League-seizoen. Dat vertelden ze vandaag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Brussel.

"We waren sterk, maar er ontbrak telkens iets", stak Kevin Borlée van wal. Met de Belgian Tornados grepen de Borlées op de voorbije wereldkampioenschappen in de Britse hoofdstad Londen met een vierde stek maar net naast de medailles. Op het EK indooratletiek in Belgrado konden ze zonder Jonathan Borlée hun titel niet verlengen en moesten ze vrede nemen met zilver, op de World Relays geraakten ze niet verder dan een stek in de B-finale. Individueel konden Jonathan en Kevin zich in Londen dan weer niet plaatsen voor de finale. Kevin Borlée liet de elfde tijd optekenen, Jonathan Borlée de zestiende. "Met ons WK mogen we wel tevreden zijn. Voor de halve finales zat ik vol vertrouwen en ik was dan ook verbaasd dat ik slechts 45.10 liet optekenen, tegenover 45.08 in de reeksen. Nadien werd ik ziek en misschien was er op dat moment al iets aan het sluimeren."



In de seizoensfinale in het Zwitserse Zürich finishte Kevin Borlée vorig week donderdag in 45.77 op de vijfde plaats. "Sindsdien staat alles in het teken van de recuperatie en we zullen vrijdag zien hoe fit ik nog ben. Ik voelde me in Zürich wel al beter dan in Birmingham, toen ik nog niet helemaal hersteld was. Hopelijk ben ik vrijdag helemaal in orde, want voor de Memorial wil ik natuurlijk altijd het maximum geven."



Ook tweelingbroer Jonathan, die onlangs voor de eerste keer vader werd, is niet helemaal tevreden met zijn seizoen. "Ik heb ook niet meteen een verklaring, al was ik wel twee maanden out met een blessure aan de hamstrings. We werken hard om beter te doen. Maar toch waren er zeker ook mooie momenten. Voor de Memorial durf ik niet te pronostikeren."



Voor Dylan Borlée was het dan weer "een frustrerend, maar leerrijk seizoen". "Vooral juni en juli waren heel lastig: ik heb enkele fouten gemaakt in de voorbereiding en daarnaast waren er fysieke problemen. Ik hoop vrijdag goede benen te hebben."

