Tien wereldkampioenen tekenen present op Memorial Van Damme, Nafi Thiam waagt kans in hoogspringen

21/08/17 - 18u13 Bron: Belga

© photo news.

De Memorial Van Damme zal op 1 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tien wereldkampioenen van het WK atletiek in Londen verwelkomen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Voor het Belgische publiek is het vooral uitkijken naar Nafi Thiam, die deelneemt aan het hoogspringen.