Historisch moment: 4x100m-ploeg van Peking heeft gouden plak eindelijk in handen

Thomas Lissens

9/09/16 - 20u27 Bron: Belga

© photo news.

De Belgische aflossingsploeg op de 4x100 meter van de Olympische Spelen van 2008 in Peking heeft onder luid applaus een ereronde op de Memorial Van Damme mogen maken en werd daarna ook beloond met de langverwachte gouden medaille. Ook de Belgische olympiërs van Rio werden luid toegejuicht. Gouden Nafi Thiam van haar kant, die op de Memorial deelneemt aan het hoogspringen, kreeg een staande ovatie maar haar ereronde volgt nog.

Vier jaar geleden fietste de Belgische olympische delegatie nog het stadion binnen. Nu mochten de meeste Belgische atleten samen met de jonge atleten rond het veld plaatsnemen. De Red Lions, goed voor zilver in het hockeytoernooi bij de mannen, mochten onder luid applaus per auto een ererondje maken, nadien was het de beurt aan Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert.



Gevaert en co liepen in 2008 naar zilver in de olympische finale, maar omdat een van de loopsters van winnaar Rusland positief testte op doping bij een hertest eerder dit jaar, kregen de Belgen alsnog de gouden plak. Het Belgische kwartet kreeg de gouden medailles onder luid applaus plechtig overhandigd door Pierre-Olivier Beckers, de voorzitter van het BOIC, Sebastian Coe, de voorzitter van de IAAF en Jacques Rogge, de toenmalige voorzitter van het IOC.



Gevaert en co, die minutenlang toegejuicht werden, waren voor de gelegenheid in een gouden blouse gekleed. Daarna weerklonk - onder goedkeurend oog van koning Filip en koningin Mathilde - de Brabançonne, tegelijkertijd kon het Koning Boudewijnstadion genieten van een filmpje met de intussen gouden race van het viertal in Peking.



Gevaert en co eindigden in Peking als tweede in de finale na Rusland. Maar de Russinnen moesten het goud inleveren nadat bij een heranalyse van het urinestaal van atlete Yulia Chermoshanskaya sporen van testosteron en steroïden werden aangetroffen. Maandag was de laatste dag waarop Rusland beroep kon aantekenen tegen de diskwalificatie, maar dat gebeurde niet. BOIC-voorzitter en IOC-lid Beckers was de gouden medailles persoonlijk gaan ophalen op de hoofdzetel van het IOC in het Zwitserse Lausanne.