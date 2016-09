DIT moet u zéker onthouden van de Memorial: hoogvlieger Thiam, blinkend goud en WR-poging

Door: Mike De Beck

9/09/16 - 22u15

© kos.

Naar aloude gewoonte maakte het Koning Boudewijnstadion zich op voor een avond vol topatletiek. Nog een keer alles geven, een keer het onderste uit de kan halen op de Memorial Van Damme voordat de atleten na een zwaar olympisch jaar op vakantie konden vertrekken. Het waren vooral Nafi Thiam, de 4x100m-ploeg, een onverwachte Superman en Sandi Morris die de show stalen op de 40ste editie in Brussel.

Memorial in de ban van WR-poging © belga. Alle ogen waren in het slot op Sandi Morris gericht. De Amerikaanse kon zomaar voor de apotheose zorgen door in het polsstokspringen over 5m07 te springen nadat ze de magische grens van de 5 meter eerder op de avond al had overschreden. Ondanks de drie pogingen en ingehouden adem op de tribunes sneuvelde er vanavond geen wereldrecord. Maar dat kon de pret bij een dolgelukkige Morris allerminst bederven. Haar avond was al meer dan geslaagd. © epa. © belga.

Santos spelbreker voor 4x400m-ploeg Net naast het brons gegrepen op de 4x400 meter in Rio en nu grijpt de estafetteploeg van Jacques Borlée ook op het individuele nummer van de 400 meter naast de zege. Het was de Dominicaan Liguelin Santos die zijn stoute spikes aantrok om nog voor de broers Borlée en Julien Watrin te eindigen. De estafetteploeg nam uiteindelijk de tweede, derde, vierde en vijfde plek in beslag met Jonathan Borlée (in 45.55) op kop. Dylan Borlée (derde in 45.61) en Julien Watrin (vijfde in 45.72) snelden naar hun beste tijd van het seizoen. Kevin Borlée werd vierde in 45.67 seconden. © photo_news.

Thiam wint het hoogspringen... en dat zonder training Dat Nafi Thiam een rastalent is, bewees ze in Rio de Janeiro al. Vandaag onderstreepte de 22-jarige Naamse atlete dat nog maar eens in Brussel. Zonder al te veel training sprong de gouden medailliste op de meerkamp naar de zege in het hoogspringen. Ze had aan twee pogingen genoeg om over 1m93 te springen. 1m96 was echter te hoog gegrepen, maar ook haar concurrentes faalden op die hoogte. "Sinds Rio heb ik helemaal niet veel getraind, dus dit doet deugd. Nu is het tijd voor rust, veel rust, en vakantie", klonk het in een eerste reactie. © epa. © belga.

Ontroerend moment voor 4x100m-meisjes Het stond in de diamanten van de Diamond League geschreven dat er vanavond tranen zouden vloeien bij Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Hannah Mariën en Olivia Borlée. De atletes die op de Olympische Spelen in Peking naar een zilveren medaille snelden op de 4x100 meter, kregen dan toch hun 'moment de gloire'. De zilveren medaille werd vanavond vakkundig omgetoverd in een gouden exemplaar. Als klap op de vuurpijl weerklonk de Brabançonne dan ook in een volgepakt Koning Boudewijnstadion. Het viertal liet hun tranen de vrije loop. Eindelijk gerechtigheid. © photo news. © photo news. © photo news. Ons koningspaar en hun kinderen feliciteren het 4x100 team met hun verse gouden medaille op #Memorialvandamme pic.twitter.com/E3sq8ude6s — Royalty (@VTMRoyalty) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016 © photo news. © photo news. © belga. © photo news.

Mooi volk in de zandbak De dames van het hink-stap-springen fleurden naast de grasmat van het Koning Boudewijnstadion de piste helemaal op. De Colombiaanse Caterine Ibarguen verzekerde al haar vierde titel al op de Diamond League met een sprong van 14,66 meter, maar de hink-stap-spingsters vielen niet alleen op met hun sportieve prestaties. Ook hun looks sprongen in het oog, vooral de Griekse Paraskevi Papachristou liet van zich spreken in de zandbak. Zij werd uiteindelijk vierde in Brussel met een sprong van 13,84 meter. © epa. © reuters. © epa. © epa.

Ook olympische hockeyploeg in de bloemetjes gezet De meisjes van de 4x100 meter spurt in Peking waren vandaag niet de enige belgische olympiërs die de handen op elkaar kregen. Ook onze hockeyploeg die zich na een intense strijd in de 'Derby der Lage Landen' na een zege tegen Nederland verzekerden van een zilveren medaille werden in de bloemetjes gezet. Felix Denayer genoot alvast van de aandacht. "Schitterende ervaring", klonk het op zijn Twitteraccount. Memorial Van Damme ¿¿¿¿¿¿ just smile & wave boys!! Amazing experience ¿¿¿¿ #TeamBelgium pic.twitter.com/x0xhDm2J23 — Felix Denayer (@FelixDenayer) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016

Thompson versus Schippers Geen Usain Bolt op de 40ste Memorial en ook geen 100m bij de mannen, dus was het uitkijken naar het duel op de 100m bij de vrouwen. Een topduel op papier tussen de olympische kampioene Elaine Thompson en de Europese kampioene, Dafne Schippers. Van een echte strijd was geen sprake want er stond geen maat op Elaine Thompson. De Jamaicaanse evenaarde gisteren het meeting record van haar landgenote, Shelly-Ann Fraser-Price uit 2013 met een tijd van 10.72.



"Ik had op een nog snellere tijd gehoopt", bekende Thompson. "Maar ik ben wel tevreden met de overwinning. Nu kan ik eindelijk terugkeren naar Jamaica om er een stevig feestje te vieren met mijn fans en mijn familie. Als ik mijn seizoen in één woord moet omschrijven, dan zeg ik: fan-tas-tisch."



Schippers, luid aangemoedigd door een pak Nederlandse supporters op de tribunes, ontgoochelde met een tijd van 10.97. "Mijn start was nog wel ok", zei Schippers. "Maar de versnelling om Fraser-Price te bedreigen had ik niet in de benen. Ik ben blij dat het seizoen erop zit, nu is het tijd voor wat rust." © photo news.

Anne Zagré op een zucht van de zege Het werd net niet voor Anne Zagré. De 26-jarige atlete wilde voor eigen volk nog wel een keer uitpakken op de 100 meter horden en dat deed ze ook met een knappe tijd van 12"82. Ze strandde daarmee echter maar net op de tweede plaats op een zucht van de zege. Het was de Amerikaanse Jasmin Stowers die vier honderdsten van een seconde sneller was en zo met de bloemen aan de haal ging. © photo news.

Semenya verbaast op de 400 meter Hoewel Caster Semenya zich volledig toelegt op de 800 meter besloot ze vanavond om een keer deel te nemen aan de 400 meter. Met succes, zo bleek achteraf. De olympische kampioene overklaste alles en iedereen in Rio al na twee toertjes rond de atletiekpiste, nu ging ze ook na een ronde met de zege aan de haal. En dat terwijl het niet eens haar specialiteit is. De zege was er wel letterlijk eentje met vallen en opstaan. Met een ultieme jump greep Semenya de dagzege, maar verloor ze nadien wel even haar evenwicht. Na een kennismaking met de Brusselse atletiekpiste kroop de stoere Zuid-Afrikaanse snel weer recht. © photo news. © photo news. © photo news.