Politievakbond klaagt gratis tickets voor militairen aan

9/09/16

Politievakbond VSOA is niet opgezet met de 1.000 gratis kaarten die militairen en hun families gekregen hebben voor de Memorial Van Damme. "Geen gratis plaatsen voor het politiepersoneel. Zij hoeven waarschijnlijk niet bedankt te worden voor hun werk", klinkt het in een persmededeling.

"Tot hoever gaat de demagogie? ", vraagt de vakbond zich af. "Wij vernemen dat een NV-A-senator (Pol Van Den Driessche, nvdr) het nodige heeft gedaan om 1.000 gratis tickets ter beschikking te stellen voor de militairen en hun families om hen te bedanken voor de inspanningen die zij leverden in het kader van de veiligheid op straat. Voor ons geen probleem maar wat dan met de politiemensen die, zoals bijvoorbeeld de mensen van de dienst antiterrorisme, al jaren instaan voor de veiligheid van de bevolking. Wat met hun inspanningen? "



De politievakbond is eerder voorstander van een baremische verhoging voor zowel de politie als de strijdkrachten. "Wij herinneren eraan dat de baremische schalen voor deze twee diensten de laagste zijn in heel het openbare ambt terwijl het risico op dodelijke incidenten voor deze twee veiligheidsdiensten duidelijk hoger is."