Gevaert: "Al een geluk dat we dezelfde vorm hebben behouden. Stel je voor dat we daar met een grotere boezem zouden staan"

Door: Valerie Hardie

9/09/16 - 06u00

© photo news.

Goud Onder het motto 'beter laat dan nooit' krijgen Kim Gevaert (38), Elodie Ouedraogo (35), Hanna Mariën (34) en Olivia Borlée (30) vanavond op de Memorial Van Damme een medaille die ze acht jaar terug al hoorden te ontvangen: olympisch goud. Een feestje, dat gaan ze later nog wel bouwen, in afwachting brachten wij de vier vriendinnen deze week al samen om te toosten op hun nieuwe statuut. "We leven al acht jaar in de gedachte dat we vice-olympisch kampioen zijn en dan verandert dat ineens: rààr."

© rv.

Elodie, kijkt Jeroom meer naar je op je nu je olympisch kampioene bent?

Ouedraogo (lacht): "Hij vindt het wel fantastisch. Jeroom kende me toen niet, hij kende alleen Usain Bolt, maar hij is atletiek beginnen volgen en ging zelfs een keer mee op stage naar Zuid-Afrika. Toen hij zag hoe we trainden en leefden, is hij helemaal omgegaan en is hij een grote fan geworden. Hij gaat zitten blinken in de tribune (lacht)."

Gevaert: "Djeke is daar heel nuchter in. Hij zei: ''Cool. C'est bien, bébé'." (hilariteit)

Mariën: "Mijn vriend Cedric vindt het ook leuk, maar het is niet alsof ik nu thuis een gouden kroontje moet opzetten."

Ouedraogo: "Misschien moeten we dat op het podium doen!"

Gevaert: "Al een geluk dat iedereen ongeveer dezelfde vorm heeft behouden. Stel je voor dat we daar met een grote boezem zouden staan."

Mariën:"In dat pakske van Peking kan ik wel niet meer in, hoor."

Ouedraogo: "Ik heb onlangs, omdat ik die nodig had, mijn koffer van Londen 2012 voor het eerst opengedaan. Daar kwam een géur uit!"

Gevaert (schatert): "Na vier jaar, Elo!"

Mariën (onverstoorbaar): "Stond er schimmel op?"

Ouedraogo: "Dat nog niet. Er zaten alleen looppakjes in die ik niet had aangedaan. Niet mijn vuil onderbroeken of zo, hé - zo geschift ben ik niet (lacht)."



Hoe de vier het moment vanavond denken te gaan beleven, of ze de Russinnen iets kwalijk nemen en of het financiële verlies pijn doet leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.