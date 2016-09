Michelle Carter wint kogelstoten op Grote Markt van Brussel

Door: redactie

De Amerikaanse Michelle Carter heeft vandaag op de vooravond van de AG Insurance Memorial Van Damme het kogelstoten op de Grote Markt van Brussel gewonnen. De Nieuw-Zeelandse Valerie Adams werd tweede en is de eindwinnares in de Diamond League. De 30-jarige Carter haalde bij haar tweede poging een afstand van 19m98 en bleef hiermee Adams (19m57) en de Hongaarse Anita Marton (19m11) voor. Identiek hetzelfde podium als in Rio.

Carter en Adams hadden na afloop niets dan lof over de bijzondere locatie. "Het was genieten geblazen. Pure fun!", glunderde de 30-jarige Carter. "In Zweden en Zwitserland hebben we ook ooit een wedstrijd gedaan buiten het stadion, maar dit is veruit de mooiste locatie waar ik ooit al mijn sport beoefend heb! I love Brussels!"



Valerie Adams trad haar collega bij. "Dit is een formidabele setting om te kogelstoten. Heel bijzonder! Meer van dat zou ik zeggen! Het publiek was ook geweldig, wat een massa, wat een sfeer! Ook dat er tijdens onze pogingen een zelfgekozen nummer werd afgespeeld zorgde voor een energy boost. En natuurlijk ook de vrolijke dansjes van de Smurfen, de mascottes van de Memorial. Het was super!"



Op de Brusselse Grote Markt vond ook een voorwedstrijd tussen de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en schepen van Sport Alain Courtois plaats. Met een nieuw "stadhuisrecord" van 7m75 kroonde de burgemeester zich tot "Brussels kogelstootkampioen". Schepen Courtois kwam bij zijn peste poging aan 6m91.