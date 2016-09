Reikhalzend uitkijken naar gouden medaille voor Kim Gevaert en co in bomvol Koning Boudewijnstadion

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Morgen zullen Jacques Rogge, de voormalige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), en Pierre-Yves Beckers, voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), de leden van de Belgische vrouwenestafetteploeg tijdens de Memorial Van Damme hun gouden medaille geven van de Spelen in Peking van 2008.

"Ik ben uiteraard erg gelukkig want ik denk dat dit een mooi moment voor de sport is", vertelde Pierre-Yves Beckers donderdag nadat de gouden medailles uit Zwiterland in België waren aangekomen. "Onze estafetteploeg krijgt eindelijk de gouden medaille waar ze recht op heeft. Dit verhaal toont ook aan dat men nooit moet wanhopen in de strijd tegen doping. Omdat het IOC de stalen van atleten tien jaar bijhoudt, kunnen valsspelers ook lang na datum nog hun terechte straf krijgen."



Positieve dopingtest

Het Belgische team bestond op de Spelen in Peking uit Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert, en werd getraind door Rudy Diels. Gevaert en co liepen in 2008 naar zilver in de olympische finale, maar omdat een van de loopsters van winnaar Rusland positief testte op doping bij een hertest eerder dit jaar, krijgen de Belgen alsnog de gouden plak.