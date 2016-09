Memorial Van Damme verwelkomt morgen 16 olympische kampioenen en 41 medaillewinnaars

Bewerkt door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 19u10 Bron: Belga

© belga.

Morgen vindt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de Memorial Van Damme plaats, de veertiende en laatste meeting van de Diamond League. Het wordt dit jaar een bijzondere editie, want het zal de veertigste keer zijn dat het atletiekevent in onze hoofdstad georganiseerd wordt. Sterke man Wilfried Meert en co-organisator Cédric Van Branteghem blikten vandaag vooruit.

© belga. "De Memorial verwelkomt maar liefst 41 medaillewinnaars van Rio, onder wie zestien olympische kampioenen", vertelt Van Branteghem. "Zoals altijd na de Spelen zal ook de Belgische delegatie, die Brazilië verliet met zes medailles en veertien noteringen in de top 8, uitgebreid gevierd worden."



Nafi Thiam dé ster

Uiteraard zal bijzondere aandacht uitgaan naar de Belgen die in Rio eremetaal wonnen. Zo zal Nafi Thiam, voor ze deelneemt aan het hoogspringen, haar opwachting maken tijdens de openingsceremonie. En ook de Red Lions tekenen present. De andere medaillewinnaars, Pieter Timmers (op huwelijksreis), Greg Van Avermaet (bereidt het WK voor), Dirk Van Tichelt (in het buitenland) en Jolien D'hoore (op weg naar de Vuelta), zullen niet aanwezig zijn.



Met de Keniaan Kenyan Conseslus Kipruto, op de 3.000 meter steeple bij de mannen, en de Ethiopische Almaz Ayana, op de 5.000 meter bij de vrouwen, zullen twee atleten op de Memorial een poging wagen om het wereldrecord te verbeteren. © belga.