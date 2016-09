Schippers kan op Memorial van Damme revanche nemen op Thompson

Door: redactie

Een van de hoogtepunten op de Memorial Van Damme van morgen wordt het duel op de 100 meter tussen de Jamaicaanse Elaine Thompson en de Nederlandse Dafne Schippers. Thompson is de olympisch kampioene op de 100 en 200 meter, Dafne Schippers haalde in Rio zilver op de 200 meter en werd vijfde op de 100 meter.

In het Koning Boudewijnstadion staan de spurtbommen, allebei 24, voor een laatste keer dit seizoen tegenover elkaar. "Ik hoop een goeie tijd te lopen. Als ik ook de Diamond League kan winnen, zou het helemaal prachtig zijn", vertelde Thompson donderdag tijdens een persmoment in Brussel. Om de DL te winnen, moet Thompson vrijdag eerste of tweede worden. Alleen Schippers kan haar nog van de eindzege houden.



De Nederlandse blikte vandaag tevreden terug op 2016, het jaar waarin ze naast olympisch zilver voor eigen publiek in Amsterdam ook Europees goud won op de 100 en 4x100 meter.



"Ik ben tevreden over mijn seizoen. Mijn tijden waren heel constant. Het is een goeie basis om op verder te werken", vertelde Schippers. "Na mijn wereldtitel vorig jaar (op de 200m in Peking) is er veel veranderd in mijn leven, maar het is een goed jaar geweest. Ik heb ambitieuze doelen en leg mezelf veel druk op. In de sprints gaat het om centimeters. Aan mijn start moet ik nog schaven, maar dat is normaal voor een sprinter. Hopelijk kom ik morgen goed weg uit de startblokken."



Elaine Thompson liep dit seizoen al 10.70 op de 100 meter, een persoonlijk record. Schippers noteerde 10.83, twee honderdsten boven haar pr.



De race staat geprogrammeerd om 20u13.