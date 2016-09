Kipkoech versus Longin: de mens versus de machine

Door: redactie

7/09/16 - 17u01 Bron: Belga

© belga.

Piloot Bert Longin daagt vrijdag tijdens de veertigste editie van de Memorial Van Damme, in een wagen aangedreven door zonne-energie, de Keniaanse atleet Nicholas Kiplangat Kipkoech uit voor een race over 600 meter.

"Ik zal blij zijn voor het team als we de finish halen", legt Longin uit. "Al bijna twee jaar lang ontwikkelen 21 studenten de wagen, aangedreven door zonne-energie. Vorig jaar hebben we in Australië al meegedaan aan de Bridgestone World Solar Challenge, een wedstrijd over 3 km. Dat was een unieke ervaring."



"Toen ze me als chauffeur vroegen voor de Memorial Van Damme-race moest ik dan ook geen seconde nadenken", gaat Longin verder. "Rijden op een atletiekpiste is ook weer iets heel anders. Er is geen ruimte voor fouten. Onze wagen heeft geen topstart, dus Kipkoech zal zeker de leiding nemen. Maar één keer gelanceerd, kan de wagen wel 100 km/u halen."



Het startschot voor deze unieke 600m zal vrijdag om 19u15 worden gegeven. De persoonlijke besttijd van Kipkoech op de 600m bedraagt 1:15.87.