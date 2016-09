Kim Gevaert en co krijgen op Memorial Van Damme gouden plak van Peking 2008

Bewerkt door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 08u58 Bron: Belga

© Photonews.

Olivia Borlée, Hanna Mariën, Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo zullen vrijdag officieel gehuldigd worden als olympische kampioenen op de 4x100 meter van de Spelen in Peking. Op de Memorial Van Damme zullen de vier hun gouden medaille overhandigd krijgen.

Gevaert en co eindigden in Peking als tweede in de finale na Rusland. Maar de Russinnen moesten het goud inleveren nadat bij een heranalyse van het urinestaal van atlete Yulia Chermoshanskaya sporen van testosteron en steroïden werden aangetroffen. Maandag was de laatste dag waarop Rusland beroep kon aantekenen tegen de diskwalificatie, maar dat gebeurde niet. Het Belgische aflossingskwartet kan dus officieel gehuldigd worden als olympische kampioenen.



Opgehaald in Zwitserland

BOIC-voorzitter en IOC-lid Pierre-Olivier Beckers is de gouden medailles persoonlijk gaan ophalen op de hoofdzetel van het IOC in het Zwitserse Lausanne, zo meldt de organisatie van de Memorial Van Damme. Hij zal ze samen met IOC-erevoorzitter Jacques Rogge, die ten tijde van de Olympische Spelen van Peking IOC-voorzitter was, tijdens de Memorial overhandigen aan de Belgische vrouwenploeg.