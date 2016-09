Broers Borlée zetten punt achter seizoen in Koning Boudewijnstadion

Door: redactie

5/09/16 - 15u59 Bron: Belga

Kevin (links), Dylan (midden) en Jonathan (rechts) Borlée © photo news.

Komende vrijdag nemen de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée het op de 400 meter tegen elkaar op tijdens de 40e editie van de Memorial Van Damme. "En daarna is het tijd voor rust", verklaarden ze vandaag op een persmoment in het Sheraton Brussels Hotel.

Kevin Borlée © belga.

Kevin Borlée nam zondag op de Anspachlaan in Brussel niet deel aan de 200 meter in rechte lijn, in het kader van de laatste manche van de AG Insurance Urban Memorial Van Damme Series. Hij wou geen risico nemen gezien het gesukkel met zijn achillespees. "Ik heb nog steeds last, maar ik lig niet stil", aldus Kevin. "De ontsteking aan mijn achillespees is een beetje verminderd, maar ze is nog steeds daar. Ik zal mijn uiterste best doen om vrijdag te lopen in de laatste race van het seizoen. Morgen train ik opnieuw. Ik bekijk het van dag tot dag. Als de kinesitherapeuten me zeggen dat er geen risico is, dan zal ik in actie komen. De Memorial blijft voor elke Belgische atleet een ongelooflijke ervaring. Het is één van de grootste meetings ter wereld, met een fantastisch publiek en organisatie."



"Net als mijn broers heb ik op individueel vlak een minder jaar gehad omwille van een blessure", stelde Jonathan. "Op het EK en de Olympische Spelen kon je zien dat ik nooit het goede ritme te pakken kreeg. Tien jaar al trainen we non-stop. Na de Memorial hebben we nood aan rust voor volgend seizoen. We zullen pas weer in competitie aantreden wanneer we echt uitgerust zijn. Misschien staan er volgend jaar meer 200m-races op ons programma. Daarover is echter nog niets beslist. We blijven in ieder geval gemotiveerd. Ik heb zin om opnieuw een cyclus van vier jaar aan te vatten."



Dylan Borlée werd het voorbije jaar ook met blessureleed geconfronteerd. "Ik heb fysiek en mentaal dan ook nood aan rust", verklaarde hij. "Ik ben zeer gemotiveerd voor de Memorial. Ik wil me amuseren en snel lopen. En waarom niet mijn persoonlijk record (45.57) verbeteren? Ik heb het nog in mijn benen."



Eerder stonden de drie broers al in 2013 in eenzelfde wedstrijd op de Memorial. In het Koning Boudewijnstadion treedt vrijdag ook Julien Watrin aan, het vierde lid van de Belgian Tornados die op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro op de vierde plaats eindigden in de finale van de 4x400 meter. De Belgische 4x400m-ploeg kroonde zich in juli in Amsterdam tot Europees kampioen.