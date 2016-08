Memorial ontvangt 41 olympische medaillewinnaars

Door: redactie

Mémorial Van Damme Eenenveertig medaillewinnaars van de afgelopen Olympische Spelen in Rio zullen op vrijdag 9 september aantreden op de 40e editie van de Memorial Ivo Van Damme. "En de onderhandelingen met verschillende andere toppers lopen nog", verzekerde organisator Wilfried Meert.

Meert is bijzonder blij met het ijzersterke deelnemersveld. "We waren toch wat bang dat de atleten geen zin zouden hebben in een meeting na een zware olympiade. De recente resultaten in Lausanne en Parijs hebben iedere twijfel van de tafel geveegd. De atleten hebben er duidelijk nog zin in en dus mogen we ons verwachten aan een avond topatletiek. We zijn in de wolken met de aanwezigheid van maar liefst 41 olympische medaillewinnaars."



Er zullen in Brussel 13 gouden, 15 zilveren en 13 bronzen medaillewinnaars in actie komen. Onder die gouden medaillewinnaars zit natuurlijk olympisch kampioene in de zevenkamp Nafi Thiam, die zal deelnemen aan het hoogspringen in Brussel, en ook nog gehuldigd zal worden. Ook de vrouwen van de 4x100 meter, die hun zilveren medaille van de Olympische Spelen van Peking in 2008 zagen veranderen in een gouden, worden gehuldigd.



Dafne Schippers

Andere aanwezigen zijn Conseslus Kipruto (olympisch kampioen 3.000 meter steeple), Mutaz Essa Barsim (zilveren medaille op het hoogspringen), Elaine Thompson (goud op de 100 en 200 meter en zilver op de 4x100 meter), Dafne Schippers (zilver op 200 meter), Bogdan Bondarenko (brons in het hoogspringen), Almaz Ayana (brons op de 5.000 meter), Christophe Lemaitre (brons op de 200 meter) en van Belgische zijde vicewereldkampioen discuswerpen Philip Milanov en de broers Borlée (400 meter).



Elaine Thompson en Dafne Schippers nemen het op de 100 meter tegen elkaar op. Voor de Nederlandse is de Memorial de ideale gelegenheid om revanche te nemen voor haar nederlaag in Rio. Ook de 200 meter bij de mannen heeft alle ingrediënten om een onvergetelijke race te worden. Met Christophe Lemaitre, Adam Gemili en Churandy Martina zakken de nummers 3,4 en 5 van de Olympische Spelen af naar Brussel.