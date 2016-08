Martina en Lemaitre zorgen voor Europees duel op 200 meter

Door: redactie

Memorial Van Damme De Nederlander Churandy Martina heeft zijn deelname aan de veertigste editie van de Memorial Van Damme bevestigd. Op de 200 meter moet een duel met de Fransman Christophe Lemaitre voor het nodige vuurwerk zorgen, dat maakten de organisatoren vandaag bekend.

Martina is de regerende Europese kampioen op de 100m. Op de Memorial loopt hij echter de halve baanronde. Op de Diamond League-meeting in Lausanne afgelopen donderdag won Martina de 200m nog in een persoonlijke besttijd en nieuw Nederlands record van 19.81, goed voor de op twee na beste Europese chrono aller tijden, na Pietro Mennea (recordhouder met 19.72 sinds 1979) en Christophe Lemaitre (19.80). De Fransman wordt trouwens in Brussel een van de tegenstanders van Martina.



De Nederlander liep in drie opeenvolgende Olympische Spelen (Peking, Londen en Rio) de finale van de 200m. Alleen Usain Bolt doet even goed. In Rio miste Martina op één honderdste van een seconde het brons na een zeer nipte fotofinish met Lemaitre en Gemili.



Naast Martina en Dafne Schippers zullen nog tal van Nederlandse atleten aan de Memorial deelnemen. Ook op de 200m start Solomon Bockarie, vierde op het EK in Amsterdam op die afstand. Er is Liemarvin Bonevacia in de 400m, Bram Som als tempomaker in de 800m, Susan Kuijken in de 5.000m en Femke Pluim in het polsstokspringen. Melissa Boekelman tenslotte treedt aan in het kogelstoten dat uitzonderlijk reeds de dag voor de Memorial, op donderdag 8 september, al plaatsvindt op de Grote Markt van Brussel.