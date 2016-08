Kipruto gaat in Memorial voor het wereldrecord 3000 meter steeple

Door: redactie

26/08/16 - 18u45 Bron: Belga

Conseslus Kipruto. © afp.

De Keniaan Conseslus Kipruto heeft zijn zinnen gezet op het wereldrecord van de 3.000 meter steeple. In Brussel wil hij op 9 september, tijdens de laatste Diamond Leaguemeeting van het seizoen, het twaalf jaar oude wereldrecord van zijn landgenoot Stephen Cherolo aanvallen.

De 21-jarige Kipruto kroonde zich in Rio tot olympisch kampioen en werd in 2013 en 2015 vicewereldkampioen. Zijn persoonlijk record, gelopen in juni, staat momenteel op 8:00.12, bijna zeven seconden boven het wereldrecord van Cherono (7:53.63), die zijn chrono liet optekenen op de Memorial Van Damme in 2004.



In hetzelfde onderdeel wil de Amerikaan Evan Jäger, de zilveren medaillewinnaar in Rio, als eerste blanke onder de 8 minuten duiken. Zijn persoonlijk record is 8:00.45.



Op de 5.000 meter bij de vrouwen gaat de Ethiopische Almaz Ayana, wereldrecordhoudster op de 10.000 meter, voor het wereldrecord op de 5000 meter. Dat staat momenteel op naam van haar landgenote Tirunesh Dibaba met 4:11.15, in juni liep Ayana met 4:12.59 de op één na beste tijd in de geschiedenis.