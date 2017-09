Olayinka: "Kans blijft door mijn hoofd flitsen"

Jonas

14/09/17 - 23u59

Wat als... Peter Olayinka één van zijn mogelijkheden in minuut 9 had benut. De Nigeriaan zag in enkele seconden een plaatsbal en een volley gepareerd door doelman Yoan Cardinale. Vervolgens sloeg Nice genadeloos toe. "Ik ga wakker liggen van die reddingen", baalde Olayinka.