Ons rapport: drie Essevee-spelers gebuisd, Olayinka primus

Jonas Van De Veire

14/09/17 - 23u26

© photo news.

Zulte Waregem heeft met zware 1-5-cijfers verloren tegen Nice op de eerste speeldag van de groepsfase van de Europa League. Essevee had het moeilijk en de mannen van Francky Dury konden de nummer drie van vorig jaar in Frankrijk enkel in het begin van de tweede helft even onder druk zetten. Onze punten voor de thuisploeg:

Davy De fauw 5 Had de handen vol met de pijlsnelle Lees-Melou. Probeerde offensief voor een meerwaarde te zorgen, maar slaagde daar nooit in. © photo news.

Timothy Derijck 5 Voorkwam een vroege goal met een goede tussenkomst. Maar tackelde véél te flauw na twintig minuten, waardoor Nice op 0-2 kwam. Herpakte zich een beetje na rust. © belga.

Michaël Heylen 4 Baalde nadat Essevee op achterstand kwam doordat een schot van Plea via zijn voet in doel verdween. Zijn gebrek aan snelheid komt in Europa bovendrijven. Holde bij de vierde goal hopeloos achter Saint-Maxim aan. © epa.

Brian Hamalainen 5 Knokte voor wat hij waard was, maar tegen het hyperefficiënte Nice volstond dat niet. Liet zich bij de vijfde tegentreffer te makkelijk wegzetten door Souquet. © photo news.

Idrissa Doumbia 6 Startte zonder schroom door enkele goede acties. Verzoop nadien met de rest van de ploeg. Al is dat voor een 19-jarige allerminst een schande. © photo news.

Julien De Sart 6 Voetballend bij momenten prima. Maar vergat soms zijn mannetje op te pikken, waardoor Nice in overtal kwam. Lag met een slechte controle aan de basis van de 0-3 via Dante. Had de bal gewoon weg moeten knallen. © belga.

Onur Kaya 5 Vrij onzichtbaar in de eerste helft. Kwam nadien plots aan de oppervlakte. Verstuurde goede voorzetten naar Olayinka en De Pauw, maar die werden niet benut. Versierde een vrijschop op de rand van de zestien en mikte die naast. Na 75 minuten naar de kant. © belga.

Nill De Pauw 3 Flauwe prestatie. Kon zich nooit doorzetten en had twee keer kunnen scoren. In de eerste helft te verrast om een foutje van Nice af te straffen. Na rust had hij áltijd moeten scoren op een voorzet van Kaya. Terecht gewisseld een kwartier voor tijd. © belga.

Aaron Leya Iseka 6 Verrassend aan de aftrap. Dury hoopte waarschijnlijk dat hij met zijn snelheid Dante in de problemen kon brengen. Alleen lukte dat te weinig, want ging te vaak het duel zoeken. Duwde de eerredder voor Essevee wel in doel. © belga.

Peter Olayinka 7 De enige waar Nice écht moeite mee had. Had alleen pech in de afwerking. Cardinale voorkwam met een dubbele save een openingstreffer. Ook met een kopbal kon hij de doelman niet vloeren. Het doelpunt van Essevee kon voor 90% op zijn naam geschreven worden. Trapte in de slotseconden tegen de kruising. Frustreerde Balotelli door hem sluw een panna te zetten. © photo news.