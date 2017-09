Wat een ontnuchtering: Nice trakteert Zulte Waregem op pak rammel (1-5)

Manu Henry

14/09/17 - 22u52

© photo news.

Van een bolwassing gesproken. Zulte Waregem moest vanavond op alle vlakken zijn meerdere erkennen in het Franse Nice. 1-5 werd het. Na het eerste bedrijf had de Franse club zijn schaapjes al op het droge.

De wet van de sterkste moest Zulte Waregem vanavond ondergaan. In het openingskwartier versierden de mannen van Dury nochtans twee prima kansen via Olayinka, maar telkens bracht Cardinale redding. Vanaf minuut 16 werd het echter eenrichtingsverkeer. Eerst effende Pléa met een afgeweken bal het pad voor Nice: 0-1. Nauwelijks vier minuten later, minuut 20 noteren we, rondde diezelfde Pléa een aanval uit het boekje feilloos af: 0-2. Zulte Waregem werd afgetroefd op alle gebieden. Dit Nice is meer dan een maatje te groot. En het werd iets voor het halfuur zelfs nog erger. Dante - de centrale verdediger die in 2008 nog de landstitel pakte bij Standard - strafte op hoekschop een verdedigende blunder van De Sart genadeloos af. 0-3 bij de rust, van een ontnuchtering gesproken.

Strafschop, of toch niet

© photo news.

Even opflakkering na de pauze. Leya Iseka scoorde voor een leeg doel al in de eerste minuut de eerredder en de vlam sloeg zowaar in de pan. Het keerpunt van de match kwam misschien wel in minuut 54. De ref kende Essevee eerst een strafschop toe nadat Saint-Maximin - de aalvlugge winger van de Fransen - Kaya neerhaalde op de rand van de zestien. Maar uiteindelijk kwam hij terug op zijn beslissing: géén strafschop, wel vrijschop. Een correct verdict zo bleek, al mocht Saint-Maximin blij zijn dat hij mààr geel kreeg. ' t Is alleszins voor interpretatie vatbaar. Daarna nam Nice het commando weer helemaal over. De overal aanwezige Saint-Maximin legde de match halfweg de tweede helft in een beslissende plooi met een overhoekse knal: 1-4. Een kwartier voor affluiten pikte ook 'Super Mario' Balotelli zijn doelpuntje mee. Essevee helemaal afgedroogd: 1-5. In de volgende wedstrijd trekken Dury zijn mannen naar Rome, waar Zulte opnieuw voor een aartsmoeilijke opdracht staat tegen het Lazio van Jordan Lukaku.



Favre: "Juiste ogenblikken"

"Het doet altijd deugd om met drie punten te beginnen", sprak Nice-coach Lucien Favre. "Bovendien scoorden we vijfmaal. Wat me vooral blij stemt, is dat mijn spelers getoond hebben dat ze op het juiste ogenblik kunnen toeslaan. De 0-1 viel net na enkele kansen voor de thuisploeg, en ook toen Zulte Waregem er opnieuw in ging geloven na de 1-3, diepten we snel weer de kloof uit."



Toch was Favre niet geheel tevreden met de prestatie van Nice. "We gaven, ondanks onze ruime zege, veel te veel kansen weg. Dat kan niet, met wat meer meeval had Zulte Waregem vaker raak kunnen treffen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering."