Hyperambitieus AC Milan start furieus aan Europa League, met deze heerlijke knal als orgelpunt

14/09/17 - 20u51

video AC Milan heeft meteen een stevige overwinning geboekt op de eerste speeldag van de Europa League. De 'Rossoneri' gingen op bezoek bij Austria Wien en na 20 minuten leidden Lucas Biglia al met 0-3. Na 90 minuten stond er uiteindelijk een afgetekende 1-5 op het scorebord. Everton kreeg dan weer een pak voor de broek van Atalanta, waar Timothy Castagne in de basis startte.

Hakan Calhanoglu opende de score in minuut zeven en dat deed de Turkse international met een fantastische pegel (zie video onder). De ex-middenvelder van Bayer Leverküsen kreeg te veel ruimte in de zestien en verschalkte Austria-doelman Osman Hadzikic met een stevige pegel.



Milan diepte de score nadien uit dankzij drie doelpunten van de nieuwe Portugese spits André Silva en tussendoor had Alexandar Borkovic ook de thuisfans kunnen doen juichen, zij het met een discutabel doelpunt. De hoekschop die voorafging aan de goal van Borkovic, werd immers getrapt nadat de bal niet correct was neergelegd op de kwartcirkel aan de hoekschopvlag.



Gevolgen had die treffer evenwel niet voor de bezoekers, want via Suso liep Milan zelfs nog uit tot 1-5. Door de zege deelt Milan de leiding in groep D met Club-killer AEK Athene. De Grieken, met halve Belg Viktor Klonaridis een uur op het veld, wonnen met 1-2 op bezoek bij Rijeka.