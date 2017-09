VIDEO: Balotelli strijkt neer aan de Gaverbeek en steelt de show

Mathieu Goedefroy

Mario Balotelli is neergestreken aan de Gaverbeek. Samen met zijn ploegmaats van OGC Nice werkte de flamboyante Italiaan vanavond een laatste training af met het oog op het Europa League-duel tegen Zulte Waregem. Zo'n wereldster in het Regenboogstadion, dat hadden ze in Waregem nog niet dikwijls meegemaakt. Ook onze videoreporter was op post.