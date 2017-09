Mario Balotelli vandaag in België: zó haalde 'bad boy' van Italiaanse voetbal de voorbije jaren de pers

PL

Vandaag strijkt Mario Balotelli aan de Waregemse Gaverbeek neer. De 'bad boy' van het Italiaanse voetbal mag sportief dan wat van zijn pluimen verloren zijn, hij blijft een kleurrijk figuur. Wij grasduinden even in het verleden van 'Super Mario': van een romance met een Belgisch model tot een eigen badkamer die in brand gestoken wordt.

Fanny, (even) zijn ware liefde Maart 2013. Na talloze avontuurtjes is Mario Balotelli ervan overtuigd: hij heeft eindelijk de ware liefde gevonden. Het Belgische model Fanny Neguesha is de gelukkige. Balotelli en Neguesha, beiden op dat moment 22, zijn pas sinds een paar maanden samen. De twee hebben elkaar leren kennen in Brussel. In het Italiaanse tijdschrift Vanity Fair pakt Balotelli uit met een liefdesverklaring: "Fanny is een vastberaden, zelfverzekerd en gul meisje. Met een meisje zoals zij kan ik oud worden. Dankzij Fanny ben ik rustiger geworden."



Het glamourkoppel post met regelmaat al dan niet pikante foto's. Eén van de tophits: Fanny, met haar ondersteven gewikkeld in een deken met camouflageprint, op de schoot van haar voetbalhengst terwijl ze wat frunnikt aan haar bovenpartij.



De relatie verloopt wel met horten en stoten. De ene dag toetert één van beiden dat ze uit elkaar zijn, een paar dagen later heet het dat ze gaan trouwen. In september 2014 volgt er zekerheid: Balotelli en Fanny zijn geen koppel meer.

Nieuwe dag, nieuw kapsel Een nieuwe dag, een nieuw kapsel. We zeggen het met enige zin voor overdrijving, maar Mario Balotelli verraste de buitenwereld de voorbije jaren met de regelmaat van een klok wat betreft zijn haartooi. Dat de kapsels van 'Super Mario' uitblonken in verscheidenheid, bewijzen onderstaande plaatjes. © getty. © afp. © epa. © afp.

Eigen badkamer in brand gestoken Oktober 2011. Aan de vooravond van de derby tegen Manchester United steekt Balotelli, op dat moment aan de slag bij Man City, zijn eigen huis in brand door vuurwerk te ontsteken in zijn badkamer. De brandweer rukt in allerijl uit, Balotelli kan tijdig uit het brandende huis ontsnappen.



Ruim drie jaar later duiken er in de gespecialiseerde pers foto's op van het beruchte incident. Uit de beelden blijkt dat het niet zomaar één vuurwerkpijltje was dat Balotelli afstak. De ravage is enorm, ondermeer zijn bad was gesmolten door de hitte. Kostenplaatje van de herstellingswerken: ruim 500.000 pond. © rv.

Boetes bij de vleet Mario Balotelli en boetes, het is een steeds weerkerend verhaal. Een opsomming zou ons te ver leiden, daarom deze twee uitschieters. In amper een half jaar tijd 12.500 euro aan parkeerboetes verzamelen, Balotelli 'presteerde' het bij City. Het was ook als speler van de 'Citizens' dat hij 345.000 euro moest afdokken na een incident met enkele jeugdspelers. Balotelli had er niet beter op gevonden dan de jongens vanuit een raam op het trainingscomplex te bekogelen met... dartspijltjes. © photonews.