Bossut niet op Europese lijst Zulte Waregem

VDVJ

5/09/17 - 17u27

© belga.

Geen Sammy Bossut op de Europa League-lijst van Zulte Waregem. De doelman is nog enkele maanden buiten strijd door een blessure aan de buikspieren. Essevee besliste bijgevolg om hem niet op te nemen in de 21-koppige selectie voor de Europa League. Bijzonder zuur voor Bossut, want hij had nochtans een groot aandeel in de bekerwinst, die tot Europees voetbal leidde. Ook Aliko Bala, Ben Reichert en Yoan Severin werden niet geselecteerd.