Clubvoorzitter Verhaeghe verontschuldigt zich op vliegtuig voor "blamage"

Tomas Taecke

25/08/17 - 14u54

© belga.

Geen taart of champagne vanmiddag op de terugvlucht van Club Brugge naar België, wel een gelaten sfeertje én de verontschuldigingen van Bart Verhaeghe tegenover het meegereisde gevolg van blauw-zwart. "Sorry voor de blamage", klonk het bij de voorzitter tegenover de sponsors, vips en pers na de dramatische wedstrijd tegen AEK.

Het was een terugkeer in mineur, de reis van Club Brugge vanuit Athene richting Oostende vandaag. Het mislopen van de Europese poules kwam hard aan bij de ganse entourage van blauw-zwart, die om 9 uur in het Hilton hotel in de Griekse hoofdstad verzamelde om naar België af te reizen. De collectieve ontgoocheling zorgde voor gelatenheid voor en tijdens de drie uur durende terugvlucht naar Oostende. Geen dolletjes of lachbuien bij de spelers voorin het vliegtuig, ook geen wijn of vreugdetaferelen bij het bestuur, de sponsors of de meegereisde fans.



Naar het einde van de vlucht toe nam een zichtbaar aangeslagen Bart Verhaeghe traditioneel de tijd om iedereen op de teamvlucht te bedanken, alleen kwamen daar uitzonderlijk ook verontschuldigingen bij kijken. De voorzitter excuseerde zich voor de geleverde wanprestatie en de uitschakeling. "Een blamage", zo klonk het. De fans die in de aankomsthal de spelers stonden op te wachten, zagen hoe Dennis op krukken de luchthaven verliet. Een extra domper voor Club, dat straks op de middagtraining zijn glimlach moet terugvinden. Zondag wacht een nieuwe belangrijke wedstrijd tegen Standard en dus doet Club er goed aan om de grootste ontgoocheling snel door te spoelen: "Er resten ons nog nu nog twee doelen", aldus Verhaeghe nog. "Ik zal er in ieder geval alles aan doen om die te bereiken."