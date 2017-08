Alsof pijnlijke exit niet volstond: is Club revelatie Dennis een poosje kwijt?

Tomas Taecke en Thomas Lissens

25/08/17 - 10u18

Rechts: Dennis verliet Griekenland op krukken. © Belga/TTV.

De Europese uitschakeling door AEK krijgt nog een zuurdere nasmaak voor Club Brugge. Goudhaantje Emmanuel Dennis verliet Griekenland immers op krukken en de kans bestaat dat de 19-jarige Nigeriaan een poosje uit roulatie zal zijn. Dennis verzwikte gisteravond zijn enkel in het Olympisch Stadion en bezeerde daarbij zijn ligamenten. Een echo moet morgen uitwijzen hoe ernstig de blessure is.

© photo news.

Iets meer dan tien minuten na rust moest Club-trainer Ivan Leko zijn derde wissel van de avond al doorvoeren. Dennis out, Limbombe in. De Nigeriaanse seizoensrevelatie van Club probeerde nog op de tanden te bijten, maar de pijn was te hevig nadat hij zijn enkel had verzwikt. En zeggen dat het al allerminst het avondje van blauw-zwart was in Athene.



Club verliet de Griekse hoofdstad al met een flinke kater en de blessure van Dennis maakt het allemaal nog wat pijnlijker. De topper van zondag tegen Standard komt zeker te vroeg voor de winger, maar mogelijk zal Club 'Dennis The Menace' dus nog langer moeten missen.