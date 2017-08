Dit krijg je voor 50 miljoen: IJslandse wondergoal voor Everton in Split

© rv.

video

Ondanks een 2-0 zege uit de heenmatch had Everton het niet onder de markt in een vijandig Stadion Poljud in Split. Daar was Hajduk via Radosevic op voorsprong geklommen en hingen er verlengingen in de lucht. Tot Gilfy Sigurdsson onderstaande goal uit zijn IJslandse sloffen toverde. De recordaankoop van Everton, weggehaald bij Swansea voor bijna 50 miljoen euro, snoepte de bal af en haalde dan meteen vanop verre afstand geweldig mooi uit over de doelman. Op de bank haalden de broertjes Koeman opgelucht adem. Een goal goed voor de kwalificatie voor de Europa League, al had Everton het ook daarna nog warm. Doelman Pickford, die voor meer dan 30 miljoen is overgekomen van Sunderland, bewees zijn waarde door een penalty te stoppen. Kevin Mirallas kwam niet van de bank. Met ook een 4 op 6 in de Premier League, na een draw maandag bij Manchester City, hebben de Toffees hun seizoensstart niet gemist.