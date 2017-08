Vormer: "Een schande. Onvergeeflijk" - Refaelov op de bank: "En dat na alles wat ik voor Club gedaan heb"

Door: Tomas Taecke in Griekenland

25/08/17 - 08u38

© belga.

Nooit was de ontgoocheling meer zichtbaar bij Ruud Vormer dan gisteren. De Nederlander stond zelfs met de tranen in de ogen toen hij vlak na de wedstrijd naar een uitleg zocht: "We creëerden weinig. En daar gaat het om. Ik had niet het gevoel dat ze beter waren, maar na de 1-0 stortte alles in. Een gebrek aan vechtlust? Dat was niet de reden, ik denk dat iedereen ervoor is gegaan. We waren gefocust, want voor dit soort matchen doe je het. Een seizoen zonder Europees voetbal, het is de eerste keer dat dit mij in Brugge overkomt. We zullen veel moeten trainen en op donderdag vanuit de zetel kijken hoe de anderen spelen. Ik heb het hier ontzettend moeilijk mee. Basaksehir was een level te hoog, maar dit team niet. Het is een schande dat we door Athene uitgeschakeld worden. Nu rest ons enkel de competitie en daar word je niet vrolijk van. Onvergeeflijk is deze uitschakeling."

Geen basisplaats en geen kwalificatie. Het was dubbel balen voor Lior Refaelov. "Voor iedereen van Club is dit een bijzonder slechte dag. Niets werkte. De stilte in de kleedkamer zegt heel veel. Dit is het moment om voor de spiegel te staan. Het wordt een heel moeilijk seizoen zonder de Europa League. We hebben ondervonden dat we zelfs daar niet klaar voor zijn. De club investeert veel in 25 goeie spelers. Dat we nu maar één match per week zullen spelen, is rampzalig voor iedereen. De komende dagen moet de club maar over elke speler een beslissing nemen. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurd is. Er is héél véél werk te doen."



"Dat ik niet mocht starten, is een ontzettend grote ontgoocheling. Zeker in zo'n grote wedstrijd. Na alles wat ik gedaan heb voor Club, ben ik heel ontgoocheld. Een gebrek aan respect? (zucht) We zullen het wel oplossen. Vertrekken? Neen, dat zou impulsief zijn. Zeker gezien mijn geschiedenis in Brugge. Ik heb veel voor deze club gedaan en wil nog veel meer doen, alleen ben ik nu diep ontgoocheld."