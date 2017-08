Ook Zulte Waregem krijgt zware, maar mooie loting: Lazio, Nice en Vitesse wachten in groepsfase EL

Thomas Lissens

In Monaco is geloot voor de groepsfase van de Europa League. Zulte Waregem is onderverdeeld in de stugge groep K, waar het Italiaanse Lazio, het Franse Nice en de Nederlandse bekerwinnaar Vitesse wachten.



Nice Nice was in de Champions League-voorronde een maatje te klein voor het Napoli van Dries Mertens. En dat was toch wel verrassend, want onder trainer Lucien Favre staan Les Aiglons (De jonge arenden) net bekend als een stugge tegenstander. Nice voorin op de snelheid van Alassane Pléa en het torinstinct van Mario Balotelli. Deze zomer trok Nice ook Wesley Sneijder aan, een transfer die perfect aansluit bij het voetbal van de nummer drie van de Ligue 1 van vorig seizoen. Favre laat zijn team voetballen vanuit een laag blok en met een gerichte lange haal moeten de spitsen dan alleen voor de doelman van de tegenstander worden afgezonderd. Mario Balotelli. © afp.

Vitesse Vitesse won vorig seizoen de Nederlandse bekerfinale, maar de club uit Arnhem zag deze zomer wel enkele sterhouders vertrekken. Marvelous Nakamba tekende bij Club Brugge en spits Ricky van Wolfswinkel trok naar FC Basel. Met twee zeges uit evenveel matchen is Vitesse wel uitstekend begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. Nieuwe spits Tim Matavz trof al twee keer raak voor de geel-zwarten.

Een overzicht van de twaalf groepen. We geven regelmatig updates: Groep A:

-Villarreal (Spa)

-Maccabi Tel Aviv (Isr)

-FC Astana (Kaz)

-Slavia Praag (Tsj)

Groep B: -Dynamo Kiev (Oek)

-Young Boys Bern (Zwi)

-Partizan Belgrado (Ser)

-Skënderbeu (Alb)

Groep C: -SC Braga (Por)

-Ludogorets (Bul)

-Hoffenheim (Dui)

-Istanbul Basaksehir (Tur)

Groep D: -AC Milan (Ita)

-Austria Wien (Oos)

-Rijeka (Kro)

-AEK Athene (Gri)

Groep E: -Olympique Lyon (Fra)

-Everton (Eng)

-Atalanta Bergamo (Ita)

-Apollon (Cyp)

Groep F: -FC Kopenhagen (Den)

-Lokomotiv Moskou (Rus)

-Sheriff Tiraspol (Mol)

-FC Zlin (Tsj)

Groep G: -Viktoria Plzen (Tsj)

-Steaua Boekarest (Roe)

-Hapoel Be'er-Sheva (Isr)

-Lugano (Zwi)

Groep H: -Arsenal (Eng)

-BATE Borisov (WRu)

-FC Keulen (Dui)

-Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep I: -FC Salzburg (Oos)

-Olympique Marseille (Fra)

-Vitoria SC (Por)

-Konyaspor (Tur)

Groep J: -Athletic Bilbao (Spa)

-Hertha Berlijn (Dui)

-Zorya Luhanks (Oek)

-Ostersunds (Zwe)

Groep K: -Lazio (Ita)

-Nice (Fra)

-ZULTE WAREGEM

-Vitesse (Ned)

Groep L: -Zenit Sint-Petersburg (Rus)

-Real Sociedad (Spa)

-Rosenborg (Noo)

13 uur - begin ceremonie De ceremonie zal bijna van start gaan in Monaco. Er gaan 48 ploegen in de trommel en zij zullen worden onderverdeeld in twaalf groepen. Zulte Waregem is als enige Belgische ploeg van de partij. Ah, Monaco



