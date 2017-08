LIVE (13u): krijgt Zulte Waregem net als Anderlecht droomloting?

GLA

25/08/17 - 12u00

Davy De fauw viert de Waregemse bekerzege in maart tegen Oostende. © belga.

Sinds de omvorming van de UEFA Cup tot de Europa League in 2009 zijn Belgische clubs uitgegroeid tot trouwe klanten in de groepsfase. Dit seizoen is dat anders. Voor het eerst heeft ons land slechts één vertegenwoordiger met Zulte Waregem. Aan de bekerwinnaar de opdracht om als veertiende Belgische vertegenwoordiger de poule te overleven en zo te overwinteren. Zulte Waregem komt vandaag, de loting begint om 13 uur, zijn drie tegenstanders te weten bij de loting in Monaco. Het team van Francky Dury zit in pot 3.