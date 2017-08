Zulte Waregem zit vandaag om 13u in pot 3 en dit zijn hun mogelijke tegenstanders

GLA

24/08/17 - 23u38

Davy De fauw viert de Waregemse bekerzege in maart tegen Oostende. © belga.

Sinds de omvorming van de UEFA Cup tot de Europa League in 2009 zijn Belgische clubs uitgegroeid tot trouwe klanten in de groepsfase. Dit seizoen is dat anders. Voor het eerst heeft ons land slechts één vertegenwoordiger met Zulte Waregem. Aan de bekerwinnaar de opdracht om als veertiende Belgische vertegenwoordiger de poule te overleven en zo te overwinteren. Zulte Waregem komt vrijdag om 13 uur zijn drie groepstegenstanders te weten bij de loting in Monaco. Het team van Francky Dury zit in pot 3.



POT 1

Arsenal (Eng)

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Olympique Lyon (Fra)

Dinamo Kiev (Oek)

Villarreal (Spa)

Athletic Bilbao (Spa)

Lazio (Ita)

AC Milan (Ita)

Viktoria Plzen (Tsj)

FC Salzburg (Oos)

FC Kopenhagen (Den)

Sporting Braga (Por)



POT 2

Steaua Boekarest (Roe)

Ludogorets Razgrad (Bul)

BATE Borisov (WRu)

Everton (Eng)

Young Boys Bern (Zwi)

Olympique Marseille (Fra)

Real Sociedad (Spa)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Austria Wien (Oos)

Hertha BSC (Dui)

OGC Nice (Fra)



POT 3

FK Astana (Kaz)

Partizan Belgrado (Ser)

Hoffenheim (Dui)

FC Keulen (Dui)

NK Rijeka (Kro)

Vitoria Guimaraes (Por)

Atalanta (Ita)

ZULTE WAREGEM

Zorya Luhansk (Oek)

Rosenborg (Noo)

Sheriff Tiraspol (Mol)

Hapoel Beer Sheva (Isr)



POT 4

Apollon Limassol (Cyp)

Basaksehir (Tur)

Konyaspor (Tur)

Vitesse (Ned)

Slavia Praag (Tsj)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Skënderbeu (Alb)

FC Zlin (Tsj)

AEK Athene (Gri)

FC Lugano (Zwi)

Vardar Skopje (Mac)

Ostersunds SK (Zwe)