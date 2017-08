Ook Nederland treurt: Ajax, in mei verliezend finalist, en Utrecht halen groepsfase niet

Door: redactie

Net als voor België werd het ook voor Nederland een zwarte avond. Zowel Utrecht als Ajax zijn uitgeschakeld. De Amsterdammers, vorig seizoen nog in de finale van de Europa League, raakten niet voorbij Rosenborg in de laatste voorronde. Na de heenwedstrijd (0-1) verloor het nu ook de terugwedstrijd in Noorwegen met 3-2.

Ook Utrecht heeft zich niet kunnen plaatsen voor de groepsfase. Tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg verloor het na verlengingen met 2-0. Cyriel Dessers stond de volledige partij tussen de lijnen bij Utrecht. De Nederlanders stonden op Russische bodem voor de moeilijke opdracht om de 1-0 zege uit de heenwedstrijd te verdedigen. Na negen minuten was Utrecht zijn bonus al kwijt toen Aleksandr Kokorin de bal in doel kon schuiven. De Nederlanders vochten echter voor wat ze waard waren en haalden er verlengingen uit. Ook na de eerste verlenging leek de 1-0 op het bord te blijven staan, maar in de 105e minuut was het opnieuw Kokorin die voor het beslissende doelpunt zorgde. Cyriel Dessers stond de volle 120 minuten op het veld.



Ziguy Badibanga plaatste zich met het Moldavische Sheriff Tiraspol ten koste van het Poolse Legia Warschau voor de poules van de Europa League. Tiraspol speelde vorige week 1-1 gelijk op bezoek bij Legia en had donderdagavond genoeg aan een scoreloos gelijkspel. Badibanga speelde 60 minuten mee bij de Moldaviërs.



Stunten deed het Macedonische Vardar Skopje, club die getraind wordt door Cedomir Janevski. De ex-coach van Club Brugge en vorig seizoen nog Waasland-Beveren klopte de Turkse topclub Fenerbahçe. Skopje ging na 2-0 winst in de heenmatch nu ook in Turkije met 1-2 winnen.Bij Fener stonden Dirar, Valbuena en van Persie in de basis. Everton deed het zonder Kevin Mirallas in het Kroatische Hajduk Split, waar het 1-1 werd. Sigurdsson, de IJslandse aanwinst van de Toffees, maakte de gelijkmaker nadat het vorige week op Goodison Park 2-0 werd. De Rode Duivel kwam niet van de bank. Olympique Marseille ten slotte schakelde na KV Oostende ook het Sloveense Domzale uit. In het Stade Vélodrome werd het 3-0 na goals van Germain (2) en Thauvin. Dessers versus Mammana in Sint-Petersburg. © ap.