De trieste punten van Club: slechts twee voldoendes en drie gebuisden in Athene

Door: Tomas Taecke

24/08/17 - 22u12

© belga.

Wat was dat, Club Brugge? In de zogenaamde 'match van het jaar' raakte blauw-zwart nauwelijks uit de tweede versnelling, terwijl AEK Athene al snel in zesde zat. Onze man in Griekenland, Tomas Taecke, zag slechts twee spelers die met opgeheven hoofd het veld konden verlaten en 6 op 10 kregen. En daar was dan nog een invaller bij. Drie spelers krijgen een buis op het rapport.

PALACIOS: 4/10 Was 45 minuten lang op zoek naar zichzelf en werd aan de rust vervangen. Liet zich anders dan in de heenwedstrijd vaak aftroeven door Helder Lopes, onder andere bij de tweede goal. Zijn vroege gele boeking speelde niet in zijn voordeel. © photo news.

ENGELS: 5/10 Begon rampzalig met twee foute passes, maar deed het nadien beter. Deed zijn werk zonder op te vallen of Club iets extra te geven. Net als Denswil niet echt overtuigend. © belga.

DENSWIL: 5/10 Was verre van autoritair en speelde te traag en behoudend in de opbouw. Trapte zijn vrijschop vanop 20 meter hoog over naar het beeld van zijn wedstrijd. © belga.

DE BOCK: 5/10 Deed na enkele weken afwezigheid verdedigend behoorlijk zijn job, maar bracht Club niets bij in aanvallend opzicht. AEK was minder gevaarlijk aan zijn kant dan over rechts als dat een troost is. © belga.

NAKAMBA: 5/10 Was in tegenstelling tot zijn vorige Europese matchen geen baas op het middenveld. Kwam vaak te laat en liet geen goeie indruk over de negentig minuten. © belga.

VORMER: 6/10 Ging tevergeefs voorop in de strijd. Speelde geen grootse match op het middenveld, maar viel finaal weinig of niets te verwijten. Was na de rust wel af en toe slordig in de omschakeling. © belga.

VANAKEN: 4/10 Raakte werkelijk geen knikker en heeft ongetwijfeld al betere verjaardagen gekend. Was in een slappe eerste helft onzichtbaar. Kon het spel niet zoals in zijn vorige matchen naar zich toetrekken en was allesbehalve de draaischijf die Club nodig had. © belga.

DENNIS: 4/10 Liet net als in de heenmatch weinig goeds zien. Raakte zelden voorbij zijn tegenstander en had niet één doelpoging. Werd na een flauwe vertoning vlak voor het uur naar de kant gehaald voor Limbombe. © photo news.

DIABY: 5/10 Verrichtte veel loopwerk, maar was voorin geen meerwaarde. Zorgde met een slap schot in de 28ste minuut voor de eerste doelpoging van Club, maar was verder compleet ongevaarlijk. © ap.

VOSSEN: 5/10 Hield aanvankelijk beter de bal bij dan in de thuiswedstrijd tegen AEK, maar werd slapper naarmate de eerste helft vorderde. Net als Palacios naar de kant gehaald halverwege. © photo news.

COOLS: 5/10 Deed het verdedigend iets beter dan Palacios, al was dat gisteren niet moeilijk. Kon niet overtuigen en kwam ook zelden of nooit over de middellijn.

REFAELOV: 6/10 Liet de ploeg net na de rust iets beter voetballen met zijn inbreng, maar was ook niet bij machte om het tij te keren. Kwam vaak te laag in balbezit om echt dreigend te zijn of een actie te maken.