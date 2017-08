Alleen Zulte Waregem in groepsfase Europa League

Door: redactie

24/08/17 - 21u56

© photo news.

Sinds de omvorming van de Uefa Cup in de Europa League in 2009 zijn Belgische clubs tot trouwe klanten in de groepsfase uitgegroeid. Dit seizoen is dat anders. Voor het eerst heeft ons land slechts één vertegenwoordiger met Zulte Waregem. Aan de bekerwinnaar de opdracht om als veertiende Belgische vertegenwoordiger om de poule te overwinteren.

2009-2010 Anderlecht out in 1/8ste finales

Club Brugge out in 1/16de finales



2010-2011

Anderlecht out in 1/16de finales

AA Gent out als derde in groepsfase

Club Brugge out als vierde in groepsfase



2011-2012

Standard out in 1/8ste finales

Anderlecht out in 1/16de finales

Club Brugge out in 1/16de finales Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

2012-2013

RC Genk out in 1/16de finales

Club Brugge out als vierde in groepsfase



2013-2014

RC Genk out in 1/16de finales

Zulte Waregem out als derde in groepsfase

Standard out als vierde in groepsfase



2014-2015

Club Brugge out in kwartfinales

Lokeren out als derde in groepsfase

Standard out als vierde in groepsfase