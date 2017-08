Gigantische domper: zwak Club stelt teleur tegen AEK en mag nu al boeltje pakken in Europa

Thomas Lissens

Europa League Zwak voetbal, veel technische fouten en slechte keuzes. Club Brugge kon vanavond in Athene op geen enkel moment aanspraak maken op een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Trainer Ivan Leko gokte en verloor, al werd de Kroaat ook in de steek gelaten door zijn spelers. De wil om te winnen ontbrak bij blauw-zwart, bij de Grieken niet. Resultaat: een droge 3-0-nederlaag. Zulte Waregem gaat morgen als enige Belgische ploeg in de EL-trommel.

© belga. © belga. © epa. Verrassing zo'n uur voor de aftrap in Athene: Ivan Leko stuurde zijn team niet in een 3-5-2, maar in een 4-3-3-opstelling naar het oorlogsfront. Plots je formatie omgooien, voor de belangrijkste match van het jaar? Gedurfd. En Club had ook tijd nodig om zich aan te passen, getuige het vele balverlies bij de vicekampioen.



De eerste reuzekans van AEK -halve Belg Klonaridis trof al na vijf minuten de paal- was echter geen gevolg van balverlies, maar van te laks verdedigen van Palacios. De Colombiaan haalde opgelucht adem, maar verbetering kwam er niet. Slordige passes, technische fouten en Vanaken die amper in het stuk voorkwam: Club kreeg geen voet aan grond in het Olympisch Stadion.



Leko zag het met lede ogen aan, blauw-zwart werd afgetroefd. Vlak voor het halfuur mochten de 40.000 luidruchtige Grieken een eerste keer juichen toen Lazaros er vanaf de stip -Horvath had Simoes onnodig neergemaaid in de zestien- 1-0 van maakte. De 2-0 van Simoes volgde tien minuten later en was zelfs geen verrassing. Het positiespel van de Bruggelingen was ondermaats, de automatismen onbestaande. Leko's 4-3-3-gok pakte verkeerd uit. Lees ook De trieste punten van Club: slechts twee voldoendes en drie gebuisden in Athene

Vossen baalt als een stekker. De spits speelde, net als de rest van zijn team, een zwakke eerste helft.