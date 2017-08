Club kon Europees nog nooit winnen in Griekenland (maar dat hoeft ook niet per se vanavond)

Tomas Taecke

Europa League Club Brugge staat vanavond voor een wel heel belangrijke opdracht in Athene. Om zich te kwalificeren voor de Europa League moeten de Bruggelingen evenveel doelpunten scoren als hun tegenstanders. Winnen of gelijkspelen is dus de boodschap, al liep dat in het verleden niet altijd van een leien dakje. Een overzicht van Club's Europese palmares op Griekse bodem.

1987-1988: HEENWEDSTRIJD KWARTFINALE UEFA CUP: 2-2 gelijkspel tegen Panathinaikos In het Olympisch Stadion, waar Club morgen speelt, sleept Degryse in de slotfase van een spectaculaire wedstrijd nog een punt uit de brand (2-2). Voor eigen volk wint een zakelijk Club in de terugwedstrijd met 1-0 na een doelpunt van Brylle.



In de halve finales is het Spaanse Espanyol één ronde later te sterk voor de Bruggelingen.

1994-1995: TERUGWEDSTRIJD 1/8STE FINALE EUROPACUP II: 0-0 gelijkspel tegen Panathinaikos Het Club Brugge van onder anderen Borkelmans, Van der Elst en Dany Verlinden weet na de 1-0-zege in eigen huis maar net overeind te blijven in de return op Griekse bodem. In een wedstrijd die moet worden stilgelegd moet Verlinden temidden een vuurzee tal van vuurpijlen ontwijken.



2010-2011: POULEFASE EUROPA LEAGUE: 1-1 gelijkspel tegen PAOK Saloniki Onder Adrie Koster sleept Club in de hel van PAOK in extremis een punt uit de brand. Miskoop Scepovic zorgt in de 89ste minuut voor de 1-1, maar blauw-zwart sneuvelt later in een poule met ook Villarreal en Dinamo Zagreb.



Diverse spelers van het toenmalige Club zien de beklijvende sfeer in Saloniki nog steeds als een hoogtepunt in hun Europese carrière.