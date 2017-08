Dessers boezemt ex-speler van Chelsea al angst in

MDB

Met een treffer in de vorige Europa League-ronde en twee rozen in de openingswedstrijd van de Eredeivisie tegen ADO Den Haag heeft Cyriel Dessers zijn start nauwelijks gemist. De spits wordt dan ook in de gaten gehouden door de volgende tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League, Zenit Sint-Petersburg. Morgen kijkt Utrecht de Russen in de ogen.



"We weten dat het moeilijk zal worden. Utrecht heeft namelijk een heel sterke aanval met iemand als Dessers", vertelde voormalige speler van Chelsea Branislav Ivanovic. Dat zo'n ervaren man de Belgische spits vreest betekent toch iets. "Eentje om in te kaderen", reageerde Dessers op Twitter.