De Witte over Europese uitschakeling: "Dit wordt ons moeilijkste seizoen van de laatste drie jaar"

NIELS POISSONNIER

5/08/17 - 09u14

© belga.

Eén man trotseerde de storm: Ivan De Witte. De rest - een hoopje ellende - stapte na de Europese afgang stilzwijgend het vliegtuig op. "Ik ben bezorgd, ja", gaf de voorzitter toe. "Maar ik weiger mee te gaan in een depressieve sfeer."

Uw groep mist spelvreugde, aldus Stefan Mitrovic. "Er zijn meerdere oorzaken waarom de motor niet is aangeslagen en spelvreugde is daar wellicht één van. Ik wil ook verwijzen naar de ongelukkige blessures van Kalinic, Saief, Neto en Foket. Zonder te zeggen dat het de hoofdoorzaak is van onze uitschakeling. Maar hun afwezigheid weegt wel. Met die automatismen erbij waren we dit niet tegengekomen. (denkt na) We moeten de ploeg nu klaarstomen richting zondag. Te lang blijven stilstaan bij deze uitschakeling, en te veel analyseren, zal ons op dit moment niet helpen. De trainer is aan zet. Hij moet zijn werk doen en dat zal ook gebeuren."





Vanhaezebrouck sprak over een zwarte dag voor Gent. © belga. "Dat is het een beetje. We hebben zoiets al lang niet meer meegemaakt. Maar ik weiger mee te gaan in een depressieve sfeer. Wat ons nu vooruit helpt, is rustig blijven. Zo snel mogelijk weer rechtstaan, dát is de beste remedie. We moeten zorgen dat we zondag opnieuw de juiste drive hebben, want ook tegen Altach ontbrak de grinta. Daarna kunnen we deze uitschakeling langzaam verteren. En er lessen uit trekken, want niets is zo leerrijk als een nederlaag. (hoopvol) Er is altijd een kans dat wat in Oostenrijk gebeurd is, helpt om de motor te doen aanslaan."





Of nét niet. Tegen Altach stond niemand op en voor het eerst in járen had uw speech geen effect. Bent u bezorgd? "Ik ben bezorgd, ja. Ontgoocheld ook, maar daar koop je niet veel mee. Het is gebeurd en we kennen de sleutel om hieruit te geraken. Kijk, een club besturen is dit op de juiste manier verteren. Aan de kapitein op het schip om eens goed te slikken, rechtop te blijven en naar de toekomst te kijken. Want we gaan nog op woelige wateren varen."