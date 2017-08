Waarom Marc Coucke vandaag 'droom' in rook ziet opgaan na exit KVO in Europa

Manu Henry

4/08/17 - 18u10

© belga.

Hij mag fier zijn op het Europese debuut van 'zijn' KV Oostende, Marc Coucke. De kustploeg moest dan wel het strijdtoneel verlaten in de derde voorrondes, het gelijkspel van gisteren tegen Marseille smaakte ongetwijfeld naar meer. Al zal de voorzitter van het 'weireldploegsje' vanmiddag toch even gevloekt hebben na de loting voor de play-offs van de Europa League. Althans, zo grapte hij via Twitter.



Coucke grapt al geruime tijd dat zijn 'droomverplaatsing' het Sloveense Ljubljana is. "Laat ons maar tegen hen beginnen", klonk het eind vorig seizoen nog na de gewonnen barragematch om een Europa League-ticket tegen Racing Genk. Vandaag werd Marseille bij de loting gekoppeld aan Domzale - dat gisteren verrassend Freiburg uitschakelde. En de Sloveense bekerwinnaar speelt zijn Europese thuiswedstrijden in... Ljubljana.



Ter info: indien Oostende zich gisteren had gekwalificeerd, kon het niet uitgeloot worden tegen Domzale. De manschappen van Yves Vanderhaeghe zouden immers als niet-reekshoofd in de trommel zijn gegaan, net als de Sloveense club.