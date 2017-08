AEK Athene, de tweekoppige arend uit Griekenland: alles wat u moet weten over de tegenstander van Club

Dries Mombert

Europa League Club Brugge moet nog één horde nemen richting Europees voetbal. In de vierde voorronde van de Europa League komen de Bruggelingen uit tegen het Griekse AEK Athene. Geen onbekende naam voor heel wat voetbalsupporters, al kan het nooit kwaad om het geheugen nog eens op te frissen.

Tweekoppige Arend met rijke traditie Helemaal onbekend is AEK Athene uiteraard niet. De Grieken speelden enkele weken geleden nog een oefenwedstrijd tegen AA Gent (1-1) en kennen een rijke traditie in het Griekse en Europese voetbal.



De club gaat veelal door het leven als de Tweekoppige Arend, een bijnaam die de ploeg kreeg dankzij het opvallende clubembleem. AEK sleepte in eigen land niet minder dan 11 titels in de wacht, al dateerde de laatste uit 1993.



In 2010 speelde AEK in de groepsfase van de Europa League ook nog tegen Anderlecht (3-1 voor de Brusselaars dankzij goals van Boussoufa, Juhasz en Lukaku). Maar sindsdien is het de ploeg uit de Griekse hoofdstad heel wat minder vergaan.



Het liedje van de Tweekoppige Arend in de Griekse Super League kwam in 2013 abrupt ten einde. Faillisementsproblemen dwongen de club om er zelf even de stekker uit te trekken en te gaan herbronnen in de derde klasse.



Twee promoties en twee seizoenen later heeft AEK opnieuw uitzicht op een Europese groepsfase. Al zal Club Brugge daar ongetwijfeld een stokje willen voorsteken. AEK moest in de derde voorronde van de Champions League de duimen leggen voor CSKA Moskou.

Ontmoeting in het olympisch stadion AEK werkt sinds 2003 zijn thuiswedstrijden af in het Olympisch Stadion Spyridon Louis, beter bekend als het atletiekstadion waar de Olympische Spelen in 2004 halt hielden.



Met een capaciteit van zo'n 70.000 plaatsen is het stadion een van de grootste Griekse voetbaltempels. AEK kan traditioneel op een enorme supportersschare rekenen, maar het hele stadion volkrijgen is al een hele tijd niet meer gelukt.



Een echte heksenketel zal het tegen Club Brugge dus wellicht niet worden op donderdag 24 augustus. Supportersclub 'Original 21' is een van de grootste in Griekenland en onderhoudt goede banden met bevriende fans uit Marseille en Livorno.

Vurige fans met een hart voor vluchtelingen Hoewel de geelzwarten dus vaak voor een half stadion spelen, kan het er bijwijlen wel stevig aan toe gaan in de Griekse hoofdstad. Dan kijken we vooral naar de wedstrijden tegen rivalen Panathinaikos, Olympiakos en PAOK Saloniki.



Tijdens die confrontaties wordt het Olympisch Stadion Spyridon Louis vaak omgetoverd in een kolkende furie. Naar Griekse traditie horen daar uiteraard op regelmatige basis rellen bij en dat kwam de club in het verleden al meermaals op een sanctie te staan.



Zo eindigde de Griekse bekerfinale in een absoluut pandemonium. Fans van AEK raakten tijdens de wedstrijd slaags met hun tegenhangers van PAOK en niet minder dan 4.000 supporters verdwenen na die wedstrijd met verwondingen naar het ziekenhuis.



De supporters scharen zich bovendien nog helemaal achter de idealen waarmee de club in 1924 is opgericht. Griekse vluchtelingen stichtten AEK toen als een eenheidsclub tegen het fascistische en repressieve regime dat uit Turkije na de val van het Ottomaanse Rijk kwam overgewaaid.



Ook vandaag durven de fans zich nog op die wijze te uiten. Zo haalden ze enkele jaren geleden een groep Syrische vluchtelingen het stadion in als teken van eendracht. Het zijn dus zeker niet allemaal slecht jongens, die Griekse supporters. De vele relletjes kwamen de Griekse club al meermaals op een sanctie te staan.

Ploeg van ex-vedetten AEK heeft vooral sinds 2000 een reputatie verworven als een club waar mettertijd heel wat absolute vedetten uitbollen. Zo stonden Rivaldo en Gudjohnsen in de nadagen van hun carrière op de Griekse loonlijst.



Ook vandaag lopen enkele spelers met naam en faam in het team rond. Zo vinden we onder meer Hugo Almeida (ex-Inter) en Dmitry Chygrynsky (ex-Barcelona) terug in de huidige spelerslijst.



Verder ook twee oude bekenden uit het Belgische voetbal met Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) en Astrit Ajdarevic (ex-Standard). Met coach Manolo Jimenez heeft AEK trouwens ook een stevige Spaanse connectie.



De voortekenen zijn Club Brugge alvast goed gezind, want in tien Europese confrontaties tegen een Belgische ploeg kon AEK nog nooit winnen. Wat ons betreft mag de ploeg uit Athene die opvallende statistiek nog even aanhouden. Rivaldo já jogou no AEK da Grécia pic.twitter.com/rt6jxQ33PG — já jogou lá! (@jajogoula) Thu Mar 09 00:00:00 MET 2017 Coach Manolo Jimenez.