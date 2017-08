Vanhaezebrouck: "Je moet nu niet afkomen met fabeltjes, dit was een zwarte donderdag"

Niels Poissonnier

4/08/17 - 09u41

© belga.

Excuses zocht hij niet. Daar is Hein Vanhaezebrouck te clever voor. Wie eruit gaat tegen Altach, verdient een strenge uiteenzetting. "Je moet nu ook niet afkomen met fabeltjes, hé."

© belga.

"Dit is geen crisis meer, het is voorbij. Afgelopen. We kunnen een streep trekken door dit dossier." Vanhaezebrouck zuchtte eens diep. Moedeloos. Zijn blik gericht op een perszaaltje dat zo goed als leeg oogde - dit was het niet decor waarin Hein Europa wou uitzwaaien. "Tot dusver haalden we in elk seizoen onze targets. We overwinterden twee keer in Europa, eindigden drie jaar op rij in de top 3 van de competitie en twee keer bereikten we de halve finales van de beker. En nu dit. Het is mijn zwaarste ontgoocheling bij AA Gent. (schudt het hoofd) Voor heel de club komt dit hard aan. Voor de voorzitter, voor Michel Louwagie, voor onze 125.000 supporters... Dit is een zwarte donderdag voor de club."



Waaraan wijt jij deze uitschakeling?

"Emotioneel waren we niet stabiel genoeg. Als je ziet waarop we al die gele kaarten slikten... Op de middellijn tackelen op de hiel van je tegenstander of een judogreep toepassen, dan is het logisch dat geel krijgt. Idem als je aan iemand trekt op het moment dat de actie al voorbij is. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je je tweede geel krijgt. Kijk, om een volwassen prestatie neer te zetten, heb je maturiteit en leiding nodig. Maar wij werden verbluft door Altach en moesten over de schreef gaan om een woordje te kunnen meepraten. We gingen in de clinch met hen, met de ref ook, in plaats van ons te focussen op de wedstrijd. We misten maturiteit."



Wat de gevolgen zijn van de Europese uitschakeling bij Gent leest u verder op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken!