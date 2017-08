Politie tevreden over Oostende - Marseille: "Zes personen opgepakt, maar geen grote incidenten"

Bart Boterman

4/08/17 - 05u40

Supporters van KV Oostende © photo news.

De politie van Oostende is tevreden. Grote rellen of baldadigheden rond de match tussen KV Oostende en Olympique Marseille vielen niet te bemerken.

"Er werden wel drie amokmakers opgepakt. Het ging om Belgen die noch tot het kamp van Oostende noch tot het kamp van Marseille behoorden. Ze zochten wel de confrontatie met supporters van Marseille, maar dat had niets met voetbal te maken. Voorts hebben we nog drie mannen opgepakt die ticketfraude probeerden te plegen", zegt Carlo Smits van de politie van Oostende.



Nochtans staan de supporters van Marseille ervoor bekend niet de braafste te zijn. "Maar echte incidenten bleven uit. De Marseille-supporters zijn intussen met de bus vertrokken. Enkelingen trekken nog de stad in, maar er worden geen grote groepen meer in de binnenstad verwacht."