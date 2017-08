Yves Vanderhaeghe: "Hier zat meer in"

Bewerkt door: MH

KV Oostende-coach Yves Vanderhaeghe zag zijn troepen met volle overgave spelen tegen Olympique Marseille in de allereerste Europese thuismatch van de Kustboys. Na de 4-2 nederlaag in het Stade Vélodrome eindigde de wedstrijd vandaag in de Versluys Arena op 0-0. Oostende kreeg verschillende goede kansen, al trof l'OM tweemaal het doelhout.

"In de eerste helft vielen we nog af en toe terug, onder meer door de voetballende kwaliteiten van Marseille. Maar ze kregen ook kansen na dom balverlies bij ons", zei Vanderhaeghe. "In de tweede helft gingen we dan nog meer vooruit spelen. Er was na rust eigenlijk eenrichtingsvoetbal, maar jammer genoeg viel dat doelpuntje niet. Er zat zeker meer in. Als er een ploeg verdiende te winnen, dan waren wij het."



"Het was een fantastische ervaring", keek de KVO-coach terug op het Europese debuut van de kustploeg. "Mijn spelers hebben in Marseille voor 46.000 toeschouwers gespeeld. Dit smaakt naar meer. Voetballend hebben we vandaag opnieuw onze voet naast Marseille gezet. We hebben hen echt het vuur aan de schenen gelegd. Jammer genoeg hebben we te veel en makkelijk goals geslikt in Marseille."



Zondag gaat KV Oostende op bezoek bij Anderlecht. Op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League liet de kustploeg zich thuis met 0-1 verrassen door Excel Moeskroen. "In die match zat er bij verschillende spelers waarschijnlijk een rem op, met het oog op de return tegen Marseille. Er was toen geen scherpte. Vandaag stond er wel een team op het veld en we gingen er vol voor tot het eind. Hopelijk is dit een boost voor Anderlecht. We hebben er alles te winnen. Morgen zullen we bekijken of iedereen fit is, want er zijn toch verschillende jongens met kwaaltjes. Dit was een hele mooie ervaring. We moeten in alle wedstrijden honderd procent aan de bak, willen we dit nog eens meemaken", waarschuwde Vanderhaeghe zijn spelers voor een herhaling van de wanprestatie tegen Moeskroen.

