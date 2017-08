Cyriel Dessers grote held van Utrecht met doelpunt in slotminuten, ook Mirallas en Everton stoten door

Bewerkt door: MH

FC Utrecht heeft zich vanavond geplaatst voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League. Het speelde met 2-2 gelijk op verplaatsing bij het Poolse Lech Poznan, wat voldoende was na het 0-0 gelijkspel in eigen huis van vorige week. Onze landgenoot Cyriel Dessers maakte het verlossende doelpunt voor Utrecht in de laatste minuut van de reguliere speeltijd.

Everton door na moeizame zege Ook Everton wist zich te plaatsen voor de play-offs van de Europa League. Na de moeizame 1-0 overwinning op Goodison Park van vorige week, won het ook nu moeizaam met 0-1 op bezoek bij het Sloveense Ruzomberok. De Engelse belofteninternational Dominic Calvert-Lewin werd na 81 minuten alleen voor doel gezet door Davy Klaassen en werkte beheerst af. Kevin Mirallas begon op de bank en kwam na 86 minuten Wayne Rooney aflossen. © photo news.