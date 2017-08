Gent gaat met de billen bloot in Oostenrijk en mag een kruis maken over Europees voetbal

Dries Mombert

3/08/17 - 22u37

© belga.

Europa League AA Gent heeft zich niet kunnen plaatsen voor de vierde voorronde van de Europa League. De Buffalo's maakten het zichzelf tegen Altach onnodig moeilijk en moesten drie tegengoals én een rode kaart incasseren. Met een 3-1-nederlaag zijn de spelers van Hein Vanhaezebrouck Europees uitgevoetbald en zo moeten alle Gentse pijlen meteen op de Jupiler Pro League gericht worden.

Het was van moeten voor AA Gent. Een seizoen zonder Europees voetbal kon na de gedane investeringen absoluut niet door de beugel en dus konden de elf Buffalo's op het veld maar beter winnen van het Oostenrijkse Altach. Recordaankoop Andirjasevic verscheen aan de aftrap en ook aanwinst Damien Marcq moest meteen zijn waarde bewijzen. Toch begon Gent met de vroege achterstand uit de heenwedstrijd in het achterhoofd vrij behoedzaam aan de partij in Innsbruck. U leest het goed, Altach speelde niet in eigen stadion. Maar de Oostenrijkers maakten 175 kilometer van huis hun reputatie als snelle starters helemaal waar. Asaré liet zich ringeloren op een hoge bal en boeman Ngamaleu liet de Gentse harten na tien minuten een eerste keer stilstaan: 1-0. Gent kreeg geen poot aan de grond en mocht van geluk spreken dat doelman Rinne tot tweemaal toe een dubbele achterstand kon voorkomen. Toen Coulibaly aan de overzijde een penalty versierde en Milicevic die met verve omzette, leken de Buffalo's zich toch nog door een moeilijke avond heen te spartelen.

Rode Mitrovic en gesel Ngameleu leggen wedstrijd in beslissende plooi

© belga.

Niets was minder waar, want Gent kwam belabberd uit de kleedkamer. Uitblinker Ngamaleu bleef zich uitleven op zijn rechterflank en toen Mitrovic met een stevige charge aan de noodrem trok, stonden de Gentse harten voor de tweede maal stil.



Rood dus voor Mitrovic en op de koop toe verloor Gent ook Andrijasevic na een bikkelhard duel. De Buffalo's ondergingen prompt de wet van de sterkste en moesten vooral achter de bal aanhollen. Nutz mocht zomaar aanleggen en met een heerlijke knal zette de Oostenrijker de meer dan verdiende 2-1 op het bord.



Simon deed de hoop nog even opflakkeren met een verwaaide knal, maar dichterbij een gelijkmaker en de bijhorende kwalificatie kwam Gent niet. Sterker nog, net voor de toegvoegde tijd duwde Dobras het mes dieper in de Gentse wonde. Met de late 3-1 was het Gentse hart finaal uitgeklopt, de Buffalo's mogen zo een kruis maken over Europees voetbal.