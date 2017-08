Strijdend KV Oostende verlaat Europa met opgeheven hoofd na gelijkspel tegen Marseille (0-0)

MH

Met opgeheven hoofd het Europese toneel verlaten, heet dat dan. Een moedig KV Oostende mag de droom van een Europese poulefase dit seizoen opbergen. Na de 4-2 nederlaag in het Stade Vélodrome hielden de manschappen van Yves Vanderhaeghe het vandaag op een scoreloos gelijkspel tegen Olympique Marseille. Exit KVO, maar het debuut in Europa mocht er best wezen.

Getoond aan Europa

Ander spelbeeld na de pauze. Daar waar in de eerste periode de beste kansen voor de bezoekerswaren, was het in de tweede helft vooral Oostende dat aanvallende impulsen toonde. Invaller El Ghanassy, tijdens de rust in de ploeg gekomen voor de Iraniër Ramin Rezaeian, kreeg op het uur een dot van een kans. De dribbelkont zette een één-twee op met Berrier en kapte zijn bewaker uit, maar Mandanda was met een uitstekende parade alert op zijn schot. Jammer, want anders had het écht nog kunnen spoken in het laatste halfuur. Ook een slotoffensiefje mocht niet baten voor de kustploeg - al verdiende KVO wel een doelpunt, zeker op basis van een sterke tweede helft. Zo eindigt het eerste Europese avontuur van Marc Coucke en KVO Oostende in de derde voorrondes. Het smaakt ongetwijfeld naar meer, na een sfeervolle pot voetbal in de Versluys Arena.



De eerstvolgende opdracht van KV Oostende staat zondag op het programma. Dan gaat KVO op bezoek bij Anderlecht. Op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League liet de kustploeg zich thuis met 0-1 verrassen door Excel Moeskroen.