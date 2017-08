Gent dat in augustus sneuvelt tegen Europese nitwits? Het overkwam ook deze ex-Buffalo-coaches

PL

Europa League AA Gent dat in een embryonaal stadium van een Europees seizoen roemloos sneuvelt. Wat vanavond in Altach bittere realiteit werd, gebeurde het voorbije decennium al drie keer eerder. In de zomer van 2009 was het AS Roma van Francesco Totti over twee duels veel te sterk in de derde voorronde van de Europa League (3-1 in Rome, 1-7 thuis). Beide andere keren gingen de Buffalo's er - net als vanavond bij Altach - uit tegen Europese nitwits. Opvallend: met Michel Preud'homme en Trond Sollied stond er toen telkens een topcoach aan het roer bij de Gentenaars. Een reconstructie van enkele beroerde Europese 'campagnes'.

28 augustus 2008: Kalmar FF - AA Gent 4-0 AA Gent treedt aan in de tweede voorronde van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Het onbekende Kalmar FF lijkt een hapklare brok, maar de Buffalo's mispakken zich compleet aan de taaie Zweden. In het eigen Ottenstadion boekt Gent een moeizame 2-1 zege na goals van Bernd Thijs en Randall Azofeifa. Twee weken later gaat het in de return op Zweedse bodem volledig mis. Een knullige own-goal van Marko Suler luidt al na vier minuten een helse avond in. Finaal wordt het 4-0, een regelrechte afgang. Michel Preud'homme denkt er het zijne van. De Luikenaar, net kampioen geworden met Standard, is op dat moment amper drie maanden aan de slag in Gentse loondienst. 'MPH' gaat aan het bouwen en loodst de Buffalo's naar Belgische bekerwinst en een tweede plaats in de competitie. Lees ook Gent gaat met de billen bloot in Oostenrijk en mag een kruis maken over Europees voetbal



Een beeld uit de terugwedstrijd in Kalmar: Bernd Thijs grijpt zich naar het hoofd.