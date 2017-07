Moedig Oostende gaat ten onder in Marseille, Germain blinkt uit met drie goals

XC

KV Oostende heeft op zijn allereerste Europese wedstrijd niet kunnen stunten. De Kustboys hebben in de heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Europa League met 4-2 verloren van Olympique Marseille. Uitblinker was Valère Germain, die maar liefst drie keer raak trof. Bij de bezoekers zorgden Sébastien Siani en Knowledge Musona voor de doelpunten.

Marseille toonde het meeste initiatief in het wedstrijdbegin, en de eerste echte kans was meteen raak voor de thuisploeg. Na amper twee minuten voetballen, werkte Valère Germain een voorzet van Florian Thauvin voorbij een kansloze Silvio Proto. Nadien liet l'OM het gaspedaal los. Zo kwamen de Kustboys beter in de wedstrijd, al konden ze amper voor doelgevaar zorgen.



Plots versierde Oostende een strafschop na een duwfout van Thauvin op Zarko Tomasevic. Siani nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Steve Mandanda naar de verkeerde hoek, meteen ook het eerste Europese doelpunt voor de Kustboys. Lang hingen de bordjes niet gelijk, want slechts vijf minuten later trapte Morgan Sanson het leer vanuit de herneming in doel: 2-1.



Hattrick Germain

De troepen van Yves Vanderhaeghe kwamen gretig uit de kleedkamer. Ramin Rezaeian kreeg tot tweemaal toe de kans om Oostende op gelijke hoogte te brengen, maar hij kon zijn pogingen niet kadreren, en ook Musona kreeg het leer niet voorbij Mandanda. De Kustboys morsten met de kansen en dat brak hen zuur op. Aan de overkant duwde Germain een voorzet in één tijd binnen.



Toch was KVO allerminst aangeslagen. De bezoekers gingen op zoek naar dat verdiende tweede doelpunt, en dat kwam er ook. Een slapende Mandanda stond te ver uit doel, Musona strafte het met een heerlijke lob af. Op dat moment een uitstekende uitgangspositie voor de Kustboys, maar tien minuten voor affluiten schoot Germain zijn derde van de avond tegen de touwen. Eindstand: 4-2.