Deze héérlijke panna van Berrier tegen 'zijn' Marseille gaat Europa rond

27/07/17 - 21u45

video KV Oostende speelt in Marseille zijn eerste Europese match en de 'Kustboys' doen het voorlopig lang niet onaardig in het Stade Vélodrome. Oostende staat dan wel met 2-1 in het krijt, maar het uitdoelpunt van Sébastien Siani kan van goudwaarde zijn in de eindafrekening. Wie zich ook al kon doen opmerken, is Franck Berrier. De 33-jarige Fransman pakte tegen 'zijn' Marseille uit met een fantastische panna, die doelpuntenmaker Morgan Sanson niet snel zal vergeten...