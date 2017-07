AA Gent stelt teleur en verslikt zich in gelijkspel tegen verrassend Altach

Dries Mombert

27/07/17 - 22u21

Europa League AA Gent is met een valse noot aan zijn Europees seizoen gestart. De Buffalo's kwamen in de derde voorronde van de Europa League niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het verrassende Altach. Coulibaly wiste een vroeg openingsdoelpunt van de Oostenrijkers uit. Gent zal volgende week dus vol aan de bak moeten om uitzicht te behouden op de Europa League.

Met het onbekende en onbeminde Altach stond Gent in zijn derde voorronde van de Europa League voor een serieus vraagteken. De Oostenrijkers waren in de vorige kwalificatieronde een maatje te sterk voor het Wit-Russische Dinamo Brest, maar daarmee was alles gezegd over het nummer vier uit de Oostenrijkse Bundesliga. Gent schrok zich dan ook een hoedje toen Altach al na vijf minuten op voorsprong klom. De Buffalo's wisten geen raad met het Oostenrijks patent op een vroeg doelpunt en zo kon Ngwat-Mahop al snel de score openen. De spelers van coach Hein Vanhaezebrouck reageerden even aangeslagen. Een festival aan slechte passes kon het gebrek aan wedstrijdritme bij de thuisploeg niet verdoezelen, gelukkig nam Moses Simon zijn ploegmaats op sleeptouw. De Nigeriaan torpedeerde halverwege de eerste helft de dwarsligger en leidde zo een stevig Gents offensief in. De Buffalo's belegerden de Oostenrijkse zestien, maar veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Milicevic probeerde het vanop vrije trap, de bal zoefde met de rust in zicht rakelings naast.

Coulibaly hangt de bordjes in evenwicht, Sylla trapt ultieme kans op de paal

Ook na de pauze wou de Gentse motor niet meteen aanslaan. Vanhaezebrouck zag vooral manco's bij zijn verdediging en mocht doelman Kalinic op blote knieën bedanken om een dubbele Oostenrijkse voorsprong te verhinderen.



Gaandeweg knokten AA Gent zich wel weer in de wedstrijd. De Ghelamco Arena zag een verre knal van Sylla opnieuw uiteenspatten op de deklat, terwijl ook Kobras zijn kunnen toonde op een geplaatste kopbal van Mitrovic.



Een gelijkmaker hing in de lucht. Coulibaly dook op in de rug van zijn bewaker en prikte met een kattenpootje de 1-1 in doel. De Malinese invaller toonde zich met een nieuw Europees doelpunt nog maar eens van goudwaarde voor de Buffalo's. Sylla had in de absolute slotseconden nog een winnend doelpunt aan de voet op vrije trap, maar alweer stond het doelhout in de weg.



Geen overwinning dus voor Gent, dat zich met dit gelijkspel serieus verslikt in het verrassende Altach. De Buffalo's kunnen volgende week in Oostenrijk dus maar best winnen om het uitzicht op de poulefase van de Europa League te behouden.